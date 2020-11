Holidate: il mistero di Ryan Gosling nel film Netflix è risolto

News Cinema

In questi giorni nella top tep dei film più visti su Netflix c'è la commedia romantica Holidate, in cui il nome di Ryan Gosling è citato più volte. Ma l'attore è nel film?

Da quando è approdato su Netflix lo scorso 28 ottobre, il film Holidate non ha mai smesso di gravitare nella Top Ten dei film più visti sulla piattaforma streaming. Si tratta di una commedia romantica originale Netflix che offre un'ora e 44 minuti di puro disimpegno, raccontando di Jackson e Sloane i quali, durante le festività nelle rispettive famiglie, vengono pressati dai parenti perché ancora non hanno trovato la dolce metà. I due si conoscono per caso in un centro commerciale e decidono di accompagnarsi reciprocamente alle feste per mettere a tacere i parenti, ma stabiliscono alcune regole: nessun contatto fisico tra loro e, soprattutto, vietato innamorarsi. Se non l'avete ancora visto, potete immaginarne l'evoluzione della storia.

Ma veniamo alla scena in cui Sloane e Jackson, interpretati da Emma Roberts e Luke Bracey, hanno un diverbio e discutono a voce alta in un supermercato. Lui dice così: "Scommetto ciò che vuoi che se Ryan Gosling si presentasse in questo reparto surgelati per chiederti di fare il viaggio della tua vita, tu diresti di no anche a lui... perché avresti paura di prendere quel treno, il treno Ryan Gosling". Lei schiva il punto della questione e risponde: "Ti stai proprio sbagliando, Ryan Gosling non farebbe mai la spesa al supermercato... è troppo fico per farla". Su quest'ultima battuta, alle spalle di Emma Roberts appena fuori fuoco, compare la sagoma di un uomo che apre una delle porte dei surgelati. Non è abbastanza distante per non notarlo e al contempo non è sufficientemente vicino per distinguerlo. Ma soprattutto, sembra Ryan Gosling.

Essendosi scatenata sui social la domanda se Ryan Gosling faccia effettivamente un'apparizione nel film, se quell'uomo sia lui proprio mentre viene citato nel dialogo tra i protagonisti, il magazine britannico The Independent ha voluto indagare. Non era necessario, perché si vede chiamarente che il profilo di quella persona non è lo stesso di Gosling, ma cavalcare i trend del momento è quasi un obbligo editoriale per garantirsi visitatori. L'attore che compare alle spalle di Emma Roberts non è un attore. Si chiama Chad Zigmund ed è stato ingaggiato nel film per fare lo stand-in del protagonista Luke Bracey, ovvero colui che si posiziona sul set mentre si allestisce la scena per provare riprese e illuminazione e poi lascia il posto all'attore quando tutto è pronto. Zigmund è stato contattato per capire come si fosse svolta la scena e se fosse intenzionale quell'innocente "inganno" agli spettatori. "Sì, volevano proprio raggiungere questo scopo" racconta l'uomo, "e sarebbero stati pronti a cercare un sosia, quando si sono accorti che io ero già lì e che potevo andare bene". Zigmund (nella foto in basso) ha anche detto di essersi sentito dire spesso che somigliava a Ryan Gosling quando era al liceo e nei cinema era in programmazione Le pagine della nostra vita.

Qui sotto il trailer italiano di Holidate.