Holidate: Emma Roberts trova un fidanzato per le feste nel trailer del film

E’ arrivato il trailer della commedia romantica Holidate, che debutterà su Netflix il 28 ottobre. La protagonista femminile è la spumeggiante Emma Roberts.

C’è una commedia targata Netflix che parla di festività, ma che invece di debuttare sulla piattaforma streaming a Natale, arriva a ridosso di Halloween, e cioè il 28 di ottobre. Si intitola Holidate, una parola composta da holiday (vacanza) e date (in questo caso fidanzato). L'holidate è quindi la persona che si fa passare per la propria dolce metà quando ci sono ricorrenze che coinvolgono familiari e amici.

La protagonista della rom com Holidate è una giovane donna in carriera a cui la madre vorrebbe ad ogni costo vedere accanto un uomo, allora lei si trova un presunto boyfriend da portarsi dietro a Natale, a Pasqua e così via e crede di aver risolto il problema. Peccato che, come ci insegna Harry, ti presento Sally, quando fra due amici c'è l'attrazione fisica, è molto difficile che non ci scappi l'amore, o almeno il sesso.

La protagonista femminile di Holidate è la deliziosa Emma Roberts, che abbiamo amato moltissimo in American Horror Story e Scream Queens. Al suo fianco troviamo Luke Bracey. Ci sono poi Andrew Bachelor, Jessica Capshaw, Manish Dayal, Alex Moffat, Jake Manley, Cynthy Wu, Frances Fisher e Kristin Chenoweth. La regia, invece, è di John Whitesell, a cui dobbiamo FBI: Operazione Tata.

Di Holidate è appena uscito il trailer. E’ tutto per voi, dopo la sinossi ufficiale.

Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) odiano le vacanze. Si ritrovano costantemente single, seduti al tavolo dei bambini o incastrati con improbabili pretendenti. Ma quando questi due sconosciuti si incontrano in occasione di un Natale particolarmente sfortunato, fanno un patto e diventano fidanzati per le festività dell’anno a venire. Con un reciproco disprezzo per le feste e la certezza di non nutrire un interesse romantico reciproco, formano una squadra perfetta. Però, mentre un anno di assurde celebrazioni volge al termine, Sloane e Jackson scoprono che condividere tutto ciò che odiano potrebbe trasformarsi in una cosa che inaspettatamente amano.