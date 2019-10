Hole - L'abisso: un pacco è arrivato redazione e purtroppo qualcuno l'ha aperto...

News Cinema

Il film horror irlandese sarà al cinema dal 10 ottobre distribuito da Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media.

Mentre sta uscendo nei cinema italiani l'horror irlandese Hole - L'abisso, dal 10 ottobre nelle sale, un pacco misterioso arriva nella nostra redazione. Il destinatario è il giornalista Antonio Bracco. Per lui le cose quella mattina erano già iniziate male e, purtroppo, in un momento di poca accortezza, ha aperto quel pacco che forse doveva restare chiuso. Che attinenza c'è tra l'esperienza del nostro reporter e il film Hole - L'abisso? Bisogna mandare in play il video qui sotto per scoprirlo...



Questa la trama ufficiale del film:

Provando a sfuggire dal passato, Sarah (Seána Kerslake) decide di iniziare una nuova vita con suo figlio Chris (James Quinn Markey) ai margini di una piccola cittadina rurale. Dopo la scoperta di una misteriosa buca nella vasta foresta che confina con la loro nuova casa, Sarah deve lottare per scoprire se i cambiamenti inquietanti che si manifestano nel suo bambino sono una trasformazione riconducibile a quell'abisso, apparentemente ben più sinistro e minaccioso delle sue stesse paure materne.