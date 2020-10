Hocus Pocus: le sorelle Sanderson si rivestono da streghe. E’ tempo di sequel?

News Cinema

Sulla sua pagina Instagram Bette Midler annuncia una reunion postando una foto delle tre protagoniste di Hocus Pocus con i costumi di scena. Cosa significa esattamente?

E’ dal lontano 1993 che nel giorno di Halloween, decine di migliaia di cinefili riguardano volentieri Hocus Pocus, il fantasy con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Quest'anno i fan dell'avventura delle sorelle Sanderson, minacciose e abili streghe, avranno una soddisfazione in più: una reunion del cast chiamata Search of the Sanderson Sisters (ricerca delle sorelle Sanders) e che potrebbe significare che si è pronti a partire con il sequel.

Ad annunciare la reunion è stata Bette Midler sulla sua pagina Instagram, dove ha postato una foto nella quale le tre protagoniste tornano a indossare i costumi di Winifred, Sarah e Mary Sanderson. Rivederle così ci fa un immenso piacere e sembra che Sarah Jessica Parker si stia divertendo un mondo. La riunione è stata organizzata a scopo benefico, per finanziare il New York Restoration Project, un'organizzazione no profit che si sta occupando di 5 distretti poveri di New York. E infatti sulla home page del sito della fondazione c'è una foto delle sorelle Sanderson. Si possono acquistare i biglietti per lo show virtuale, che si svolgerà il 30 ottobre alle 8 di sera.

Tornando al seguito di Hocus Pocus, dobbiamo aspettarci, a fine reunion, l'annuncio super ufficiale del tanto atteso Hocus Pocus 2? Sono mesi che ne parliamo, e l'ultima volta vi abbiamo raccontato che Sarah Jessica Parker aveva dichiarato: "Per molto tempo si è fatto un gran parlare del film come se fosse scontato che lo si dovesse realizzare, tuttavia noi non ne sapevamo niente. Adesso però siamo arrivate a una fase in cui abbiamo pubblicamente acconsentito dicendo alle persone giuste: Sì, sarebbe un'idea divertentissima. Quindi vediamo cosa ci riserverà il futuro". In ogni modo, anche se Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy non menzioneranno il sequel, sarà meraviglioso vederle riprendere i loro iconici ruoli per un paio d'ore.

Diretto da Kenny Ortega, Hocus Pocus non ha avuto un successo stellare quando è arrivato in sala. Ma poi, grazie ai passaggi in tv e all'home video, è diventato pian piano un piccolo cult. Vi riproponiamo il trailer del film.