Hocus Pocus: in attesa del sequel, è un incasso miracoloso nei cinema USA e tallona Tenet

La Disney ha distribuito nelle sale americane il vecchio Hocus Pocus, con un incasso inaspettato: è il momento di accelerare su Hocus Pocus 2?

Se il nostro mercato cinematografico soffre, quello americano naviga in acque anche peggiori, con i cinema delle principali città ancora chiusi: stupisce positivamente quindi che il cult Hocus Pocus (1993), riproposto in sala, abbia incassato in un weekend 1.900.000 dollari. Proverbiali bruscolini, si dirà: eppure in questa situazione il film di Kenny Ortega con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy si avvia a battere persino Star Wars Episodio V - L'impero colpisce ancora, nell'ambito delle riproposte vintage da pandemia, nel tentativo di attirare nei cinema gli spettatori americani. Certamente, il fatto che il film parli di streghe e ci si avvicini alla notte di Halloween deve aver avuto la sua importanza. Hocus Pocus è risultato addirittura il secondo incasso del weekend statunitense, dopo Tenet!

Tutto questo mentre Hocus Pocus 2 si avvia a diventare realtà, con il trio di attrici ansioso di tornare nei panni delle tre protagoniste, dirette da Adam Shankman (Hairspray) su sceneggiatura di Jen D'Angelo, in un originale in streaming su Disney+ ancora da annunciare ufficialmente al 100% (ma veleggiamo sul 90%, saremmo ottimisti a riguardo). Quelllo di Hocus Pocus è un caso tutto sommato non troppo raro: un film che, all'uscita in sala nei primi anni Novanta, floppò sonoramente con nemmeno 40 milioni di dollari d'incasso mondiale su una trentina di budget. Con la riproposizione in tv, l'home video e il passaparola, lo status di Hocus Pocus è passato da "film recitato sopra le righe e stufevole" a "culto tradizionale di Halloween", al punto da rendere appetibile per la Disney un seguito che quasi trent'anni fa nessuno avrebbe mai sognato di prendere in considerazione.

Di questi tempi, nessuno dovrebbe osare lamentarsi, ma noi azzardiamo: visto il simbolico successo in sala in questo periodo, perché non tentare la carta di un'uscita al cinema?