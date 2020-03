Hocus Pocus 2 ha un regista, Adam Shankman

News Cinema

Il sequel del film del 1993 ci sarà e la Disney farà di tutto per avere di nuovo Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Hocus Pocus 2 è sempre più vicino a diventare realtà. Il sequel del fantasy per ragazzi uscito nel 1993 e diretto da Kenny Ortega ha infatti trovato un regista, il che significa che la strada è spianata. Si tratta di Adam Shankman, che per esempio aveva diretto un Tom Cruise strepitoso nel musical Rock of Ages. Tra i suoi film anche Missione tata e Hairspray, altro musical ma con Zack Efron e John Travolta. La notiza arriva da Variety, da cui apprendiamo anche che la Disney si sta impegnando per far tornare a recitare le eccezionali protagoniste del primo film: Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Hocus Pocus 2 ha anche uno sceneggiatore, Jen D'Angelo, al quale la major ha chiesto di scrivere un copione che il trio non potrà mai e poi mai rifiutare, e che giustifichi gli anni che sono passati da Hocus Pocus.

Hocus Pocus raccontava la storia di un ragazzino che, nella notte di Halloween, faceva tornare incidentalmente tre streghe di Salem. Anche se quando conquistò le sale non fu campione di incassi, il film è diventato con il tempo un piccolo cult, che ha beneficiato dei continui passaggi sul piccolo schermo e dell’uscita in home video.

Hocus Pocus 2 arriverà, non sappiamo quando, sulla piattaforma streaming della casa di Topolino Disney+.