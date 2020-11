Hocus Pocus 2: Bette Midler rivela che il film è una bomba!

News Cinema

Intervistata da People, Bette Midler si sbottona su Hocus Pocus 2, che sarà diretto da Adam Shankman e interpretato anche da Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Ci sono grandi e belle novità su Hocus Pocus 2, l'attesissimo sequel di quell'Hocus Pocus che, nonostante l'incasso non stellare all'indomani dell'uscita soprattutto in USA, negli anni è diventato un piccolo cult movie. A parlare è ancora una volta Bette Midler, alias la strega Winifred Sanderson. Durante un'intervista rilasciata a People, l'attrice ha dichiarato: "Hanno sottoposto alla nostra attenzione un abbozzo di sceneggiatura e, dopo esserci rimesse in sesto, perché sono passati 27 anni, l'abbiamo letto e tutte e tre abbiamo pensato che fosse straordinario".

Ovviamente Bette Midler ben si è guardata dal rivelare il contenuto delle paginette che sono state sottoposta a lei, a Sarah Jessica Parker e a Kathy Najimy, ma se lo dice lei che Hocus Pocus 2 è roba forte, le crediamo senza esitazione. L'attrice ha spiegato poi che, per dare ai fan in trepidante attesa il miglior prodotto possibile, si sta cercando di riunire la vecchia squadra di Hocus Pocus, team lavorativo che non vedrà alla guida Kenny Ortega ma Adam Shankman.

"Stiamo cercando di capire chi sia ancora disponibile" - ha precisato Bette - "chi stia ancora lavorando e chi potrebbe tornare. Perché molto del successo che abbiamo avuto con il film è dipeso dalla squadra che era stata messa insieme, le persone che si sono occupate dei nostri voli e delle attrezzature, quelli che si sono occupati del green screen… non credo che all'epoca fosse chiamato green screen.. le persone che hanno pensato alle acconciature, i truccatori, tutta gente esemplare, e poi i costumisti e gli addetti agli effetti speciali".

Essendo presumibilmente una commedia fantastica, Hocus Pocus 2, al momento legato a Disney+, dovrà necessariamente avere un reparto tecnico di prim'ordine, e se torneranno quanti hanno reso possibile il gioiellino del '93, il film avrà magari un tocco artigianale e non sarà tutto CGI.