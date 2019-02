Hobbs & Shaw: ecco il primo trailer italiano del film spin-off di Fast and Furious

Come annunciato, Universal Pictures ha messo online poco fa il primo trailer ufficiale in italiano di Hobbs and Shaw, il film "presentato" dalla saga di Fast and Furious, con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, affiancati da Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez e Eddie Marsan, in uscita nei cinema italiani l'8 agosto prossimo:



Hobbs and Shaw: Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Diretto da David Leitch (regista del recente Deadpool 2) e scritto da Chris Morgan, "architetto narrativo" di lunga data di Fast & Furious, Hobbs and Shaw ci porterà in giro per il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa.

La trama ufficiale del film:

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.

Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.