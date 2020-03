Hobbs & Shaw 2 è entrato ufficialmente in fase di sviluppo

News Cinema

A confermarlo Dwayne Johnson, star dello spin-off di Fast and Furious.

In una Q&A in diretta su Instagram Dwayne Johnson ha dichiarato che Hobbs & Shaw 2 è ufficialmente in fase di sviluppo. “Stiamo pensando al nuovo capitolo - ha commentato la star – e sono molto felice di questo. Dobbiamo decidere adesso quale sarà il cast creativo e in quale direzione dobbiamo andare.” Dalle parole di Johnson si potrebbe dedurre che la conferma del regista David Leitch (Atomica bionda, Deadpool 2) non sia proprio del tutto scontata.

Uscito lo scorso anno il primo Hobbs & Shaw è costato ben 200 milioni di dollari e ne ha incassati in tutto il mondo ben 759. Lo spin-off di Fast and Furious però ha guadagnato “soltanto” 173 milioni negli Stati Uniti, e anche a livello internazionale è andato ben aldi sotto del franchise originale. Dai precedenti Fast and Furious sono stati “estrapolati” lo stesso Johnson e Jason Statham, che in Hobbs and Shaw hanno recitato insieme a Vanessa Kirby e Idris Elba. Tra i prossimi progetti di Johnson ci sono il già completato Jungle Cruise per la Disney e il cinecomic Black Adam per la Warner/DC.