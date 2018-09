Hobbs and Shaw: foto dal set del primo giorno di riprese con Jason Statham e il regista David Leitch

Sulla strada di Fast & Furious, da ieri Jason Statham e Dwayne Johnson hanno imboccato la deviazione dello spin-off che apre nuovi orizzonti per la saga. Le riprese di Hobbs and Shaw sono ufficialmente iniziate a Londra, come testimonia la foto che ritrae Statham e il regista David Leitch. Quest'ultimo, ex stuntman e già regista di John Wick, Atomica bionda e Deadpool 2, promette di essere il migliore su piazza per orchestrare nuove sequenze d'azione per le due action star che dovranno vedersela con un villain di peso, Idris Elba. Nel cast figura anche Vanessa Kirby che abbiamo recentemente visto in Mission: Impossible - Fallout.

Hobbs and Shaw è scritto da Chris Morgan, sceneggiatore di Fast & Furious fin da Tokyo Drift del 2006, che ha elaborato una storia senza senza intrecci con il corso narrativo della saga principale e del 9° e 10° capitolo che devono ancora arrivare. Sia Statham sia Johnson hanno postato la foto sui loro rispettivi account Instagram. The Rock sta finendo il lavoro su Jungle Cruise e, in attesa che anche lui raggiunga a Londra i compagni di set, festeggia l'inizio delle riprese dicendo che ai "pancake, tequila e calci in culo" ci pensa lui quando arriva. Hobbs & Shaw uscirà nelle sale americane il 2 agosto 2018.