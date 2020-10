His House: il trailer ufficiale dell'horror Netflix

News Cinema

Disponibile dal 30 ottobre in streaming sulla piattaforma Netflix, His House racconta la storia di alcuni rifugiati richiedenti asilo in Gran Bretagna che si trovano intrappolati in una casa infestata da presenze maligne.

Non è facile immaginare da quale tipo di orrori fuggano spesso i rifugiati che cercano una nuova vita in altri paesi, affrontando viaggi terribili e allucinanti nella speranza di un domani migliore. Quel che sappiamo un po' meglio è che spesso, all'arrivo, quel che li aspetta non è il mondo ideale che forse alcuni avevano immaginato.

His House, un film horror che è stato presentato in gennaio al Sundance, e che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Netflix a partire dal prossimo 30 ottobre, giusto in tempo per festeggiare Halloween, racconta la storia di una coppia di richiedenti asilo che dal Sud Sudan arriva in Gran Bretagna. Lì, mentre cercando con difficoltà di adattarsi a una nuova realtà, tra la diffidenza della gente, viene loro assegnato un alloggio che, per via delle leggi inglesi sull'immigrazione e sull'assegnazione delle case, non possono lasciare per alcun motivo: nemmeno per via del fatto che la casa è infestata da presenze orscure e diaboliche, come ci racconta il trailer ufficiale del film.

Scritto e diretto da Remi Weekes, His House è interpretato da Sopé Dìrísù, Wunmi Mosaku e Matt Smith.

