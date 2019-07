Hirohiko Araki a Lucca Comics & Games 2019

News Cinema

L'autore di Le bizzarre avventure di JoJo per la prima volta in Europa, annunciato tra le prime anticipazioni del festival.

Lucca Comics & Games 2019 ha annunciato i primi ospiti ed eventi che daranno forma e corpo al tema dell’anno, Becoming Human, un manifesto culturale che prende vita attraverso il programma, le sue diverse interpretazioni, le occasioni di approfondimento, le riflessioni che nascono. E gli appassionati di manga sono già in fibrillazione, perché arriverà al festival e per la prima volta in Europa, uno dei massimi artisti del genere, il creatore di Le bizzarre avventure di JoJo, Hirohiko Araki. La sua serie più famosa viene pubblicata dal 1987, è ambientata nell'Inghilterra di fine Ottocento e segue le avventure di Jonathan Joestar (JoJo) e del fratello adottivo, Dio Brando, che vuole uccidere il padre ed è in possesso di un'antica maschera che lo trasforma in vampiro. Araki è al momento al lavoro sull'ottava serie, in Italia pubblicata da Star Comics dal 1993.

Nelle parole del festival:

" Eclettico, visionario e rivoluzionario, creatore di un linguaggio artistico unico, fortemente caratterizzante e immediatamente riconoscibile, uno dei più grandi mangaka di tutti i tempi, ha accettato per la prima volta in assoluto di partecipare a una convention estera, rendendo la sua partecipazione al Festival un appuntamento assolutamente unico. La passione e l’immenso affetto che i fan del nostro Paese gli tributano ormai da decenni troveranno finalmente coronamento i prossimi 30 e 31 ottobre, giorni in cui Araki-sensei sarà a Lucca e si presenterà al pubblico intervenuto per incontrarlo finalmente dal vivo"..

Oltre a questo, tra le novità del festival c'è un nuovo spettacolo di Graphic Novel Theatre prodotto da Lucca Comics & Games dopo Kobane Calling, che porta a teatro Cinzia di Leo Ortolani, il primo di una serie di contenuti esclusivi come mostre, eventi iniziative che approfondiranno a Lucca la cultura LGBTQ+.

Attraverso i lavori di un altro premiato Gran Guinigi Lucca sceglie di celebrare “la pittura della voce”, la Scrittura, cuore pulsante della narrazione per immagini: Alessandro Bilotta è senza alcun dubbio uno dei più magniloquenti interpreti della sceneggiatura di qualità, che con Mercurio Loi (Sergio Bonelli Editore) ha meritato la vittoria del Gran Guinigi 2018 come Miglior Serie. L’autore sarà protagonista di una mostra incentrata sull’arte dello storytelling, in cui co-creerà il percorso espositivo.

Lucca Comics & Games e Il Festival international de la bande dessinée d'Angoulême sono felici di annunciare il loro gemellaggio, con l’obiettivo di valorizzare il Fumetto Italiano in Francia e la Bande Dessinée in Italia. La partnership si concretizzerà ogni anno con la presenza a Lucca Comics & Games di un Angoulême Guest of Honour e al Festival d'Angoulême di un Lucca Guest Of Honour, per celebrare la tradizione e l’innovazione delle due scuole. Il primo grande ospite a Lucca sarà annunciato a fine mese, e rimarremo tutti a bocca aperta.

Tra gli ospiti già annunciati il cantautore Luca Carboni e Giorgio Vanni, la voce delle sigle che ritorna con un grande show. Dopo sette anni di assenza, infiammerà il palco di Lucca Comics & Games con uno spettacolo che si prospetta a dir poco elettrizzante, tra i brani storici e tutte le nuove produzioni. “Pokemon”, “Dragonball”, “One Piece”, sono solo alcuni dei tanti nomi legati all’artista che insieme a Max Longhi ha accompagnato più di una generazione con i suoi inconfondibili arrangiamenti dance. Proprio di questo parla il primo singolo omonimo estratto da “Toon Tunz”, il suo nuovo album fresco di uscita, contenente tante nuove produzioni tra cui le sigle di “Lupin” e di “My Hero Academia”.

Dopo il grande successo dello scorso anno torna un altro spettacolo gratuito tra fumetto, musica e recitazione: Feltrinelli Comics Show, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games e con performance artistiche di autori come Labadessa, Sio, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, Erri De Luca, Tito Faraci, Roberto Recchioni con Il Muro del Canto e con la partecipazione di Leo Ortolani. Feltrinelli Comics Show si terrà venerdì 1 novembre, ore 20:30, al Teatro del Giglio di Lucca.

Per gli aggiornamenti e le altre novità del festival su games e altro, vi rimandiamo al sito ufficiale di Lucca Comics & Games, ricordandovi che le prevendite online saranno aperte lunedì 29 luglio alle 16.