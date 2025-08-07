TGCom24
HIM
Anno: 2025
HIM
HIM, il trailer ufficiale italiano del nuovo film horror prodotto da Jordan Peele con Marlon Wayans

Arriverà nei cinema italiani il 2 ottobre prossimo HIM, il film horror diretto da Justin Tipping e prodotto da Jordan Peele, con protagonista un Marlon Wayans in un sorprendente ruolo drammatico. Ve ne mostriamo il trailer ufficiale in italiano.

HIM, il trailer ufficiale italiano del nuovo film horror prodotto da Jordan Peele con Marlon Wayans

Arriverà nei cinema italiani il 2 ottobre prossimo grazie a Universal Pictures, l'atteso nuovo film horror prodotto dal Jordan Peele di Scappa - Get Out, Noi e Nope.
Parliamo di HIM, film diretto da Justin Tipping che è basato su una sceneggiatura (firmata da Zack Akers e Skip Bronkie assieme al regista) che era finita nella celebre e prestigiosa Black List, la lista che annualmente viene stilata sui migliori copioni che circolano per le scrivanie degli Studios americani. La storia, che come ci racconta il trailer ufficiale italiano, è l'ossessione di un uomo per il successo (in questo caso sportivo).

Questa la trama completa ufficiale di Him:
HIM segue la storia di Cameron Cade (Tyriq Withers, "Atlanta", "So Cosa Hai Fatto"), un promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un’aggressione violenta da parte di un fan gli provoca un trauma cranico che rischia di porre fine alla sua carriera.
Quando ogni speranza sembra svanita, il leggendario campione Isaiah White (Marlon Wayans), icona indiscussa del football con otto titoli all’attivo, gli offre un’ultima possibilità: allenarsi nel suo misterioso compound, dove vive con la moglie Elsie (Julia Fox, "Diamanti Grezzi", "No Sudden Move"), celebre influencer. Ma l’allenamento prende una piega inquietante: il carisma di Isaiah inizia a mostrare un lato oscuro, e Cam si ritrova intrappolato in una spirale di controllo, manipolazione e paura.

Oltre ai citati Withers, Wyans e Fox, nel cast del film - descritto come "un inquietante viaggio nei lati oscuri della fama, del potere e dell’ossessione per l’eccellenza" - troviamo anche Tim Heidecker, leggenda della comicità alternativa ("Noi"), il comico australiano Jim Jefferies, la star dell’hip hop Guapdad 4000, il lottatore Maurice Greene, e la candidata ai Grammy Tierra Whack, tutti al loro debutto cinematografico.

