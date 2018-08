Hilary Swank detective senza scrupoli nel noir Fatale

C'era un tempo in cui Hilary Swank era una star. Quel tempo era l'inizio degli anni 2000, quando, dopo l'improvviso successo di Boys Don't Cry, l'attrice cominciò a recitare in film di registi importanti (da Sam Raimi a Christopher Nolan) arrivando a conquistare l'Oscar per la sua straordinaria performance in Million Dollar Baby di Clint Easwood.

Poi la Swank smise di essere sempre sulla cresta dell'onda, nonostante Amelia e il western di Tommy Lee Jones The Homesman, e solo di recente si è tornati a parlare di lei per via del ruolo interpretato ne La truffa dei Logan e per la serie tv di Danny Boyle Trust, nella quale le è stata affidata la parte di Gail Getty. E poi c'è l'indipendente What They Had che molti hanno apprezzato all'ultimo Sundance, che arriverà negli Stati Uniti a ottobre e che la vede protagonista al fianco di Michael Shannon. Dopodiché Hilary si cimenterà in un film che appartiene a un genere che ha già tentato, ad esempio, con Black Dahlia: il noir. La vedremo infatti capitanare il cast di Fatale, del regista specializzato in horror Deon Taylor.

Sceneggiato da David Loughery - a cui dobbiamo Obsessed e Sola nel buio - Fatale racconta di una maliziosa e irresistibile detective della polizia che incastra in un caso di omicidio un uomo sposato. Le riprese cominceranno a settembre a Los Angeles per un'uscita in sala ancora da stabilire.