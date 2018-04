High Life: nuove foto del film di fantascienza con Robert Pattinson

Non sappiamo quando uscirà, ma sappiamo che lo attendiamo con un pizzico di emozione, se non altro perché segna il debutto in un film ambientato lontano dal pianeta Terra di Robert Pattinson, che un paio di mesi fa abbiamo visto con la tuta spaziale nell'unica immagine disponibile del film. Oggi, grazie ad altre fotografie che prontamente pubblichiamo, ci facciamo un'idea più chiara di come sarà High Life, il primo film in lingua inglese di Claire Denis, che si basa su una sceneggiatura scritta dalla regista francese insieme a Jean-Pol Fargeau, Nick Laird e Zadie Smith e che ha come protagonisti anche Juliette Binoche, Mia Goth, Lars Eidinger, Jessie Ross e André Benjamin.

Protagonisti di High Life sono alcuni abili criminali che per evitare il carcere se non la pena capitale - e ottenere quindi la libertà - accettano di partecipare a una missione fra le stelle per capire se, nelle vicinanze di un buco nero, esista o meno una fonte di energia alternativa.