Herself: una donna costruisce la casa di famiglia nel trailer del nuovo film della regista di Mamma Mia!

Dopo Mamma Mia! e The Iron Lady, Phyllida Lloyd dirige il dramma familiare Herself, storia di una donna forte e coraggiosa. Del film è arrivato il trailer.

Sono nove anni che Phyllida Lloyd non si mette dietro alla macchina da presa. La regista di The Iron Lady e Mamma Mia!, entrambi con protagonista Meryl Streep, ha aspettato tanto forse perché voleva una storia che non fosse superficiale e che raccontasse ancora una volta la forza e la resilienza femminile. Forse l'ha trovata nel dramma familiare Herself, di cui è stato appena diffuso il trailer. Protagonista del film è l'attrice irlandese Clare Dunne, che ricordiamo in Spider-Man: Homecoming. Interpreta una donna di nome Sandra che fa di tutto per dare alle figlie una casa e una vita sicura. Le sue giornate, però, sono dure e difficili, e tempestate da problemi economici e da un terribile ex marito, e così non resta che una scelta radicale.

Interpretato anche da Conleth Hill e Cathy Belton, Herself arriverà nelle sale inglesi il 16 ottobre, mentre ancora non è stata definita una data di uscita internazionale. Insieme al trailer, ecco la sinossi ufficiale:

Sandra (Clare Dunne), all'apparenza, è una giovane madre che si adopera per dare alle sue due giovani figlie una casa accogliente, sicura e felice in cui crescere. In realtà Sandra è determinata come non mai a cambiare le loro vite in meglio, e quando diventa chiaro che non darà loro quella casa, decide di costruirsela da sola. Con un'entrata economica molto esigua e senza risparmi, Sandra deve ricorrere a tutta la sua ingegnosità per concretizzare il suo sogno. Nello stesso tempo deve sfuggire alla morsa del suo possessivo ex marito e tenerlo lontano da sé e dalle ragazze. La coraggiosissima Sandra mette insieme un gruppo di amici disposti a sostenerla e a darle una mano, ed è la gentilezza e la generosità di queste persone, oltre all'amore delle sue giovani figlie, che la aiutano a trovare forza e autoconsapevolezza. Con un cast che include anche Harriet Walter and Conleth Hill, Herself è lo straordinario nuovo film from Phyllida Lloyd, acclamata regista di The Iron Lady e Mamma Mia!.