Hereditary: ecco il trailer del film horror acclamato al Sundance da pubblico e critica

Si chiama Hereditary ed è un film horror diretto da Ari Aster che è stato presentato al Sundance che si è concluso da pochi giorni. Esattamente come avvenuto tre anni fa con The Witch, anche quello prodotto dalla A24, se ne parla come di un capolavoro del genere, di un horror che segnerà un'epoca e farà scuola.

Interpretato da Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd e Gabriel Byrne, Hereditary racconta la storia di una donna che, con la sua famiglia, inizia a scoprire terrificanti segreti riguardanti la sua famigli dopo la morte della madre. Quelli della A24 hanno deciso di diffondere in fretta un trailer che, secondo noi, fa sperare assai bene per tutto il film. Reggetevi forte.