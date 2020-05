Here Comes the Flood: la nuova sceneggiatura di Simon Kinberg è contesa da molti

News Cinema

L'autore intanto ha girato il thriller 355 con Jessica Chastain.

A quanto pare più di una compagnia di produzione a Hollywood si starebbe contendendo a suon di milioni di dollari la nuova sceneggiatura di Simon Kinberg intitolata Here Comes the Flood. Anche se i dettagli della trama non sono ancora noti, si sa già che a grandi linee dovrebbe trattarsi di un heist-movie con una romantica love story annessa, veicolo perfetto per essere interpretato da più di una star di livello. Insomma, qualcosa alla maniera di Ocean’s Eleven, il cult-movie di Steven Soderbergh che vedeva protagonisti nomi del calibro di George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia e molti altri nomi noti.

Ricordiamo intanto che, dopo il deludente esordio alla regia con X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg è già tornato dietro la macchina da presa per il thriller d’azione tutto al femminile 355. Scritto da Theresa Rebeck, questo progetto vede nel cast Jessica Chastain, Penélope Cruz, Marion Cotillard e molte altre star internazionali.

Here Comes the Flood è la prima sceneggiatura originale di Kinberg dai tempi di Mr. e Mrs. Smith di Doug Liman, che nel 2005 fece innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie. Kinberg ha ottenuto una nomination all’Oscar come produttore di Sopravvissuto – The Martian, diretto da Ridley Scott.