Hercules: la Disney mette in produzione la versione in live-action

La Walt Disney ha ufficialmente messo in produzione la versione in live-action di Hercules, il film d’animazione uscito nel 1997. A scrivere la nuova sceneggiatura sarà scritta da Dave Callaham, autore dello script del prossimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings targato Disney/Marvel. Tra i progetti futuri scritti da Callaham troviamo anche Wonder Woman 1984 e Spider-Man: Into the Spider-Verse 2.

A produrre il nuovo Hercules saranno Joe e Anthony Russo, i quali però hanno deciso di non dirigerlo. Ancora non si sa se il progetto manterrà la versione musical dell’originale oppure ne sarà una libera interpretazione. Anche se è davvero troppo presto per iniziare il casting del film sono già circolate le prime voci sui possibili attori: la cantante Ariana Grande sarebbe tra le candidate per il ruolo di Megara, mentre per quello dell’eroe protagonista sono spuntati i nomi di Ryan Gosling e Idris Elba.