Hercules: il remake dal vero dei fratelli Russo è l’inizio di un universo cinematografico?

Il film di Anthony e Joe Russo che è un rifacimento con attori in carne ed ossa dell'Hercules animato della Disney potrebbe essere il primo capitolo di un franchise. Lo dice uno dei registi.

Torniamo a parlare del nuovo Hercules, il film con attori in carne ed ossa dei fratelli Russo che trae ispirazione dal lungometraggio animato della Disney uscito nel 1997. In base a quanto detto da Joe Russo nel podcast Lights, Camera, Barstool, sembra proprio che il film sia destinato ad avviare un vero e proprio franchise, o a inaugurare un Hercules-verse. Inoltre, la sceneggiatura del remake è quasi pronta!

"La sceneggiatura sarà finita entro una settimana" - ha dichiarato Joe Russo - "Abbiamo impiegato molto tempo e grande cura a scriverla. E’ un film molto importante per me e per i miei figli, che lo hanno guardato quando erano piccoli, e a cui siamo quindi emotivamente legati. La nostra intenzione è di prestare la massima attenzione a ogni cosa che facciamo e capire come svilupparla o come fare per espanderla e sfruttare le diverse possibilità narrative che offre. Lo stiamo facendo anche con Hercules, vedendo se riusciamo a svilupparlo e a costruire un mondo che parta da qui e si espanda riuscendo a diventare interessante. Non è forse questo ciò che il pubblico desidera ardentemente? Vogliono vedere qualcosa di molto cool in cui perdersi per una decina d'anni, e la nostra missione è fare in modo che vivano una simile esperienza. E’ ancora presto!".

Sono le parole 'una decina d’anni' che inducono a pensare a una serie di film che partano da Hercules. Forse, al di là della vicenda di Ercole, Anthony e Joe Russo pensano a un universo dedicato alla mitologia greca, quindi un mythology-verse. Se così fosse, dovrebbero fare un centinaio di film, vista l'ampiezza dell'argomento. Intanto, però, è sicuro che Hercules sarà l'inizio di qualcosa di molto accattivante, e chi se non i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame potrebbero renderlo possibile?

Tornando a Hercules, al momento sappiamo che il remake live-action non sarà la copia esatta del film d'animazione, come si deduce da una dichiarazione di Anthony Russo che risale all'estate: "Secondo me devi sempre portare qualcosa di nuovo, perché dal nostro punto di vista di narratori, realizzare una traduzione letterale non dà soddisfazione. L'abbiamo sempre fatto con i nostri film Marvel, non traduciamo letteralmente i fumetti perché sentiamo che se vuoi quella esatta storia puoi andartela a rileggere. Ti diamo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa sul solco dell'originale, ispirato da quello, ma porteremo anche elementi nuovi".