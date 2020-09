Henry Cavill: Sherlock Holmes? Elementare, Watson, rispetto a Superman

News Cinema

Nell'accostarsi a Sherlock Holmes in Enola Holmes, Henry Cavill non ha avuto l'ansia di prestazione avvertita per Superman e Geralt di Rivia. L?attore spiega perché.

Henry Cavill è l'uomo del momento, non c'è dubbio, e la sua interpretazione di uno Sherlock Holmes un po’ diverso dal solito, forse meno freddo e dal cuore quasi tenero, lo sta rendendo ancora più caro a quanti lo hanno amato nei panni di Clark Kent alias Superman a partire da L'uomo d'Acciaio di Zack Snyder, e quanti adorano il Geralt di Rivia che interpreta nella serie The Witcher. E proprio di questi tre personaggi ha parlato l'attore in un'intervista rilasciata a Collider, in cui ha espresso la felicità provata nel momento in cui si è calato nel personaggio dell'iconico investigatore inglese in Enola Holmes, il film per young adult con protagonista Millie Bobby Brown che racconta della sorella di Sherlock Holmes. In realtà la gioia di Cavill è legata alla totale mancanza di ansia di prestazione avvertita quando gli è stato affidato il ruolo. "E’ una cosa che mi riguarda personalmente" - ha spiegato. "Nei film di Superman e in The Witcher ho avuto a che fare con personaggi con cui sono cresciuto, che amo e per questo desidero rappresentarli nella maniera più fedele possibile. Per me è stata una cosa enorme, e ancora lo è". L'attore ha specificato di non aver letto tutti i libri con protagonista Sherlock Holmes, il che ha fatto sì che, per una volta, non ponesse al regista continue domande sul personaggio. "Sono riuscito ad assolvermi all'obbligo di comportami come un lealista. Per me è sempre una questione di dettagli". Il nostro Henry, dunque, è un po’ un precisino, ma va bene così. L'accuratezza e la devozione ci piacciono in chi ha fatto della recitazione una professione.

Leggi anche E se invece fosse Henry Cavill il nuovo James Bond? Superman adorerebbe…

Non tutti, comunque, hanno gradito lo Sherlock Holmes interpretato da Henry Cavill. E’ stata proprio la sua vulnerabilità a sconcertare gli eredi di Sir Conan Doyle (autore dei romanzi originali sul personaggio), che hanno fatto causa a Netflix. Va detto però che questi illustri signori se la sono presa, in passato, con diversi altri film su Sherlock Holmes, quindi le loro lamentele lasciano il tempo che trovano. E comunque con buona probabilità ci sarà un Enola Holmes 2. Del resto, Millie Bobby Brown ha dichiarato: "La storia non è finita. Enola non è ancora cresciuta e non c'è una conclusione. Credo si tratti di un personaggio in costante evoluzione ma, certamente, c'è ancora del materiale da mostrare". Ciò significa: ancora Henry Cavill. Evviva!