Henry Cavill sfigato in amore nella rom-com The Rosie Project

Il fascinoso Henry Cavill smette i panni del supereroe o comunque dell'uomo irresistibile per diventare un uomo sentimentalmente sfortunato nella commedia The Rosie Project.

Sembra impossibile, ma uno dei prossimi ruoli che interpreterà l'avvenente Henry Cavill, che ultimamente associamo a Sherlock Holmes o a Superman, sarà quello di un uomo sfortunato in amore. Il film in cui questa cosa strana succederà sarà la commedia sentimentale The Rosie Project, che un tempo doveva avere come protagonista Jennifer Lawrence. A dirigere il film ci penserà Stephen Falk, meglio conosciuto come showrunner della serie You are the Worst.

Fra gli sceneggiatori di The Rosie Project c'è anche l'autore del copione di (500) giorni insieme Scott Neustadter, il che lascia ben sperare. Le riprese dovrebbero cominciare non prima dell'inizio del prossimo anno, quindi Cavill avrà tutto il tempo di dedicarsi al sequel di Enola Holmes nonché allo spy-thriller di Matthew Vaughn Argylle, in cui recitano anche Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena e Samuel L. Jackson. Non dobbiamo dimenticare che il nome dell'attore è inoltre legato al reboot di Highlander.

E veniamo alla trama di The Rosie Project, che era stato "annusato" anche da Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal. Il film ruota intorno a un professore universitario infelice in amore che, per trovare una moglie, si inventa un elaborato questionario. Quando incontra una donna che non risponde a nessuna delle caratteristiche che gli vanno a genio, si rende conto con stupore che potrebbe essere la sua anima gemella.