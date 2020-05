Henry Cavill sarà di nuovo Superman!

News Cinema

L'attore che ha interpretato Superman nei film di Zach Snyder, Henry Cavill, sarà di nuovo l'Uomo d'acciaio in un nuovo progetto DC Comics della Warner.

Buone notizie per chi, comunque la pensasse sui film, aveva apprezzato Henry Cavill nel ruolo di Superman e pensava, dopo la sua rinuncia ad apparire in un cammeo in Shazam!, di non vederlo più con gli occhiali di Clark Kent e il mantello del supereroe venuto da Krypton. Invece, solo pochi giorni dopo il livestream su L'uomo d'acciaio, su Vero, dove Zack Snyder ha annunciato che su HBO Max l'anno prossimo si vedrà il suo montaggio di Justice League, arriva la lieta novella che l'attore inglese è in trattative con la Warner per riprendere il ruolo.

Ad annunciarlo è Deadline, anche se ovviamente ancora non è dato sapere in quale film. Del resto in un'ormai celebre intervista del dicembre scorso lo stesso Cavill aveva dichiarato: "Il mantello è ancora appeso nell'armadio. È ancora mio. Non ho rinunciato al ruolo, ho ancora molto da dare per Superman. Molte storie ancora da raccontare". Cavill aveva aggiunto che ci teneva a riflettere i fumetti e ad esplorare altri e più profondi aspetti del personaggio, per cui il suo ritorno a Superman non è del tutto sorprendente, visto che gli attori non parlano mai a vuoto.

Sembra certo, perà, che alla Warner non ci sia nessun film su Superman in preparazione, ma il personaggio tornerà in qualche modo in un altro film dell'universo DC. Lo farà in Shazam 2? Black Adam? Aquaman 2? Al momento è presto per saperlo, ma sicuramente alla Warner troveranno ancora il modo di utilizzare ancora questa immortale icona dei fumetti.