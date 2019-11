Henry Cavill rassicura tutti: "Tornerò nel costume di Superman"... sì, ma in quale film?

News Cinema

Un anno fa si diceva che l'attore aveva chiuso con il supereroe venuto da Krypton. E invece no.

"Non ho ancora finito con lui".

Così, all'improvviso, in una intervista pubblicata su Men's Health, Henry Cavill ribalta una certezza che davamo per archiviata da almeno un anno. Sembrava ormai appurato che l'attore avesse chiuso con Superman, che non sarebbe più tornato a indossare il costume del supereroe della DC Comics dopo L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e Justice League. D'altra parte lui stesso non è mai intervenuto per smentire la notizia che ormai si stava diffondendo a macchia d'olio. Nel frattempo Cavill si è dedicato alla serie fantasy The Witcher i cui primi 8 episodi saranno disponibili su Netflix dal 20 dicembre 2019.



"Non ho abbandonato il ruolo, C'è molto altro che posso ancora dare a Superman, molto da raccontare, molta profondità del personaggio in cui voglio entrare. Voglio che si rifletta nei fumetti, è molto importante per me" spiega l'attore nell'intervista. "C'è ancora giustizia da fare per Superman, quindi lo status attuale è: vedrete".

Vedremo, okay, però così ci lasci appesi come salami, Henry.

Lui non dice altro e noi non abbiamo alcuna notizia riguardo a un nuovo film dedicato all'uomo venuto da Krypton o se sia prevista una sua apparizione nei futuri film del DC Extended Universe che sono i seguenti:



Wonder Woman 1984 (2020)

(2020) The Batman (2021)

(2021) The Suicide Squad (2021)

(2021) Black Adam (2021)

(2021) The Flash (2021)

(2021) Aquaman 2 (2022)

In attesa dunque di "vedere", come ci assicura Henry Cavill