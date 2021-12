Henry Cavill nuovo James Bond 007? Un suo amico vota a favore

News Cinema

Henry Cavill ha una sponsorizzazione importante come prossimo James Bond 007, quella di Matthew Vaughn, regista della serie Kingsman e del prossimo Argylle.

Henry Cavill nuovo James Bond 007 dopo Daniel Craig e il sipario di No Time to Die? Oltre un anno fa, incalzato sulla questione, la star di The Witcher (alla seconda fresca stagione ora su Netflix in streaming), aveva ammesso che avrebbe abbracciato un'opportunità del genere. Si tratta però di sogni, perché al momento, se lavoro è stato fatto sul nuovo Bond post-Craig, non è stato reso noto dai producer Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Nel frattempo comunque Cavill si è guadagnato una sponsorizzazione...

Henry Cavill perfetto come nuovo Bond, secondo Matthew Waughn

Matthew Vaughn è l'autore della saga cinematografica di Kingsman, composta da Kingsman - Secret Service (2014), Kingsman - Il cerchio d'oro (2017) e dell'imminente prequel The King's Man - Le origini, in arrivo al cinema il 5 gennaio 2022. Vaughn e Cavill avevano già lavorato insieme in Stardust nel 2007, ma ultimamente si sono reincontrati nel prossimo Argylle, storia di una superspia afflitta da amnesia, in uscita nel 2022. Chiacchierando con Comicbook.com su un suo possibile coinvolgimento da regista nella saga da Ian Fleming, Vaughn non ha molti dubbi su chi possa essere il prossimo perfetto Bond...

Credo che quelli che lavorano sui Bond vogliano mantenere le distanze da me, non gli vado a genio. Non saprei, detto sinceramente. Io adoro Bond, naturalmente per me è un'enorme ispirazione... aspettate di vedere Argylle. Ma Henry Cavill, quell'uomo è nato per interpretare Bond. Quando lo vedrete in Argylle direte: "Wow, questo tizio è tutto quello che Bond è sempre stato o è!"

Henry Cavill aveva già sostenuto un provino per 007, poco prima di Casino Royale, ma fu scartato. Al secondo tentativo potrebbe spuntarla? E il pubblico, stuzzicato dalla prospettiva di Tom Hardy, accetterebbe Cavill, dallo stile ben diverso? O il team Broccoli-Wilson spiazzerà tutti e sceglierà uno 007 nero? Dovremo attendere ancora un po' per saperne di più...