Henry Cavill in Mission: Impossible 6

Chi ha l'idea che il casting, nell'era dei social, sia una cosa complicata, forse dovrà ricredersi. Oggi è tutto molto più veloce e diretto e dunque Christopher McQuarrie, regista del prossimo Mission: Impossible 6, ha fatto ricorso al suo profilo Instagram per rivolgere una domanda ad Henry Cavill, a corredo di una sua foto mentre è probabilmente in cerca di location, sullo sfondo di un bellissimo panorama:

"Mi è venuta in mente una cosa. Sarei curioso di sapere se sei interessato a un ruolo nel sesto film di Mission: Impossible. Senza fretta". Tra l'entusiasmo dei fan, Cavill ha risposto "Come potrei dire di no ad un uomo con dei capelli così perfetti...".

Diremmo che è un modo più simpatico per annunciare il cast rispetto a quello di diffondere la notizia con aridi comunicati ufficiali. È ovviamente un po' presto per conoscere il ruolo in cui sarà impegnato Cavill, che di recente ha finito di girare Justice League nel ruolo di Superman. L'attore non è comunque estraneo all'argomento spionistico, visto che ha interpretato Operazione U.N.C.L.E.

Mission: Impossible 6 arriverà nei cinema il 27 luglio 2018.