Henry Cavill, Alexandra Daddario e Ben Kingsley nel trailer del thriller Nomis

Debutterà nei cinema italiani in autunno, distribuito da M2 Pictures, un thriller dal titolo Nomis, che vede nel cast la presenza di Alexandra Daddario, Henry Cavill, Nathan Fillion, Stanley Tucci e Ben Kingsley, cui s'affiancano anche Minka Kelly, Nathan Fillion e molti altri ancora.

Scritto e diretto dall'inglese David Raymond, alla sua opera prima, il film è stato presentato in prima mondiale allo scorso Los Angeles Film Festival, e racconta di un veterano della polizia e di un vigilante che sono sulle tracce dell'uomo che è ritenuto responsabile della scomparsa di numerose donne che ha adescato online: riusciranno a catturarlo, per scoprire però che quello che sapevano di questa mente disturbata era solo la punta di un iceberg ancora più complesso e inquietante.

