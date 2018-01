Hellraiser: Judgment, il trailer del nuovo sequel

Il primo film, Hellraiser - Non ci sono limiti, creato e diretto nel 1987 da Clive Barker, è uno dei film più belli, disturbanti e iconici del genere horror. Ovviamente non nella versione censurata circolata in tv, ma in quella integrale che uscì all'epoca nelle sale. A quello sono seguiti finora 8 sequel, per lo più diretti straight to video, ma dove Doug Bradley ha continuato a incarnare il demone Pinhead.

Adesso sta per arrivare il decimo capitolo della serie, intitolato Hellraiser: Judgment, dove per la prima volta non sarà Bradley a ricoprire il ruolo ma Paul T. Taylor e questo cambia la fisionomia del demone cenobita creando un certo sconcerto nei fan.

Del film, che la Lionsgate distribuisce in America direttamente on demand il 13 febbraio, oltre che in Blu-Ray e Dvd, è stato appena diffuso il trailer originale. La storia in cui "il male cerca il male" è incentrata su una detection con al centro un serial killer e dei nuovi demoni cenobiti tra cui il Chirurgo e il Macellaio (che ricorda un po' Leatherface). L'impressione è che non sarà un sequel memorabile, ma chissà.