Hellraiser: in corso le riprese del reboot che sarà, secondo gli autori, all'altezza dell'originale

In arrivo nei cinema dopo anni di attesa e una serie infinita di film di qualità sempre inferiore, Hellraiser di Clive Barker avrà un reboot degno dell'origine, parola del cosceneggiatore David S. Goyer.

Chissà se i Millennials conoscono Hellraiser, il capolavoro horror di Clive Barker del 1987, tratto dal suo romanzo breve The Hellbound Heart (da noi Schiavi dell'inferno). Un film importante e bellissimo, che racconta una storia in cui il piacere sessuale finisce per diventare atroce tortura fisica quando il protagonista, affamato di nuove esperienze, si imbatte in un misterioso cubo puzzle che altro non è che il portale per entrare negli inferi dei Cenobiti, dominati dal demone Pinhead. Vederlo al cinema all'epoca, con gli impressionanti effetti speciali (non digitali, ovviamente), fu un'esperienza incredibile e scioccante, anche nell'era del body horror. Adesso, finalmente, c'è un reboot in fase di riprese che gli autori promettono sarà all'altezza dell'originale.

Clive Barker, un po' ingenuamente, forse non aspettandosi che Pinhead (interpretato da Doug Bradley per ben 8 film) sarebbe diventato una vera icona tra gli appassionati, cedette i diritti alla Dimension Films, che li ha sfruttati sfornando ben 9 sequel che, con l'eccezione dei primi 3, erano uno peggio dell'altro e sono usciti direttamente in video.

In un'intervista David S. Goyer, che ha cosceneggiato e produce il nuovo Hellraiser, diretto da David Bruckner, regista de Il rituale e The Night House, ha dichiarato in merito al reboot:

"Lo stiamo girando adesso. Siamo a circa due terzi della lavorazione e sarà molto bello. David Bruckner rimane decisamente fedele alla mitologia, ma ne reinventa anche qualcosa. Penso che sarà bellissimo e terrificante".

Sono notizie confortanti, visto che la sceneggiatura è opera anche di Luke Piotrowski e Ben Collins, autori proprio di The Night House, e dello stesso Clive Barker. Speriamo di vederne finalmente una versione degna del primo, anche se la delusione è sempre dietro l'angolo (del resto, nessuna volta è come la prima...).