Hellraiser: in arrivo un reboot anche per la saga horror ideata da Clive Barker

Hanno rifatto La bambola assassina (il nuovo film arriva in Italia in prima mondiale il 19 giugno), stanno rifacendo Candyman (con il coinvolgimento di Jordan Peele), è perfettamente logico che anche di un altro grande classico horror degli anni Ottanta sia in cantiere un reboot. E il classico di cui parliamo è Hellraiser, il film del 1987 scritto e diretto da Clive Barker che vede protagonisti i Supplizianti guidati da Pinhead, creature provenienti da un'altra dimensione alla ricerca di esperienze corporali e sensoriali che sottopongono le loro vittime a perverse pratiche sadomasochistiche.

Sviluppato da Barker a partire da un suo romanzo breve, "Schiavi dell'inferno", Hellraiser ha dato vita a un numero elevatissimo di sequel (siamo arrivati a quota nove) e a innumerevoli filiazioni nel mondo dei fumetti e della letteratura.

Ora è Spyglass Media Group (e non la Blumhouse di Jason Blum, come si pensava fino a poco tempo fa) a riprendere in mano le redini della saga e a rilanciarla. E la prima mossa è l'ingaggio di David S. Goyer come produttore e sceneggiatore del reboot prossimo venturo.

Goyer è noto soprattutto per essere lo sceneggiatore di cinecomi come la trilogia di Batman di Christopher Nolan, quella di Blade, di L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice. Come regista, oltre a Blade: Trinity, ha diretto due titoli non indimenticabili come Invisible e Il mai nato.

Sulla carta non sembra forse l'uomo più adatto a mettere mano all'universo complesso, ambizioso, sconcertante e torbido ideato da Barker. Ma sicuramente l'errore sta in noi che non sappiamo vedere, e arriverà un nuovo, notevole Hellraiser che ci farà subito cambiare opinione.

Speriamo.