Hello World, il poster ufficiale dell'anime in uscita il 9 marzo

L'uscita evento di Hello World di Tomohiko Ito è prevista per il 9-10-11 marzo.

Il 9, 10 e 11 marzo sarà nelle nostre sale Hello World, anime diretto da Tomohiko Ito: possiamo mostrarvi il poster del film in occasione di questa uscita evento. Il film, prodotto dal Katsuhiro Takei già dietro a Your Name, diretto da uno degli autori di Sword Art Online, si avvale di una ricca colonna sonora: la soundtrack presenta brani di Nulbarich, Okamoto’s e Official HiGE DANdism.

La vicenda, ambientata nella Kyoto del 2027, vede come protagonista Naomi Katagaki, un liceale appasionato di letteratura. Il ragazzo s'imbatte in un uomo che sembra apparso dal nulla: è il Naomi del futuro, tornato indietro nel tempo per salvare da un incidente e dal conseguente coma Ruri, la compagna di classe che sta per diventare la sua fidanzata.

Si avvertono echi di Makoto Shinkai e appunto del suo Your Name...