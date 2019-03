Hello Kitty arriva al cinema grazie alla New Line

Di Hello Kitty sappiamo che nasce nel 1974 dalla matita di Yuko Shimizu, che ama le torte di mele, che il suo nome per intero è Kitty White, che è ambasciatrice dell'Unicef, che ha portato alla creazione di una speciale chitarra Stratocaster e… che diventerà protagonista di un film. Ebbene sì, finalmente il pupazzo dalle fattezze infantili e dal fiocco in testa di cui chi scrive aveva l'astuccio, le matite, la gomma da cancellare e perfino lo zainetto arriverà al cinema grazie alla New Line, in un film non sappiamo se d'animazione o in live action su cui lo studio sta già lavorando.

E’ sorprendente che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su una simile miniera d'oro, un marchio che ogni anno genera un fatturato di circa 1 miliardo di dollari. Ma sta di fatto che la Sanrio, gelosissima fino ad ora della sua creatura, ha detto sì, e sembra che il suo fondatore Shintaro Tsuji abbia così commentato l'accordo con la New Line: "Sono estremamente contento che Hello Kitty e altri popolari personaggi della Sanrio faranno il loro debutto hollywoodiano. Hello Kitty è stata a lungo un simbolo di amicizia e speriamo che questo film possa servire a portare quest'amicizia, allargandola, in giro per il mondo".

A produrre il film su Hello Kitty sarà Beau Flynn, a cui dobbiamo prodotti d'intrattenimento come Baywatch, San Andreas e Rampage - Furia animale e che si è messo in cerca di uno sceneggiatore. La new Line, che ultimamente si è dedicata all'horror (con il franchise di The Conjuring, IT e It: Capitolo Due) è felice di collaborare con lui tuffandosi nell'universo dei film per famiglie e di "sviluppare un film intorno a un personaggio tanto iconico". E iconica Hello Kitty lo è davvero, avendo ispirato serie animate, film per il mercato home video, videogiochi, oltre a una canzone di Avril Lavigne, un episodio de I Simpson.