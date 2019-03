Hellboy, un nuovissimo trailer (anche in versione red band) del film con David Harbour e Milla Jovovich

Ancora fresca la notizia per cui il film debutterà nelle sale italiane in anteprima mondiale il prossimo 11 aprile, ecco apparire online due nuovissimi trailer originali del nuovo Hellboy: uno "normale", l'altro in versione red band, quindi particolarmente esplicita.

Ecco il primo:





E questo è invece il trailer red band:





Hellboy, diretto da Neil Marshall, è interpretato da David Harbour nei panni del protagonista, e nel cast ci sono anche Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sasha Lane e Thomas Haden Church.

In questo reboot, l’eroe della saga di fumetti creata da Mike Mignola, che del film è anche sceneggiatore, sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia tornato sulla Terra dal mondo dei morti.