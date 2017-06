Hellboy: Rise of the Blood Queen sarà vietato ai minori e non ricorrerà troppo alla computer grafica

E' di poco più di un mese fa, e ha seguito di qualche settimana la definitiva rinuncia a Hellboy 3 da parte di Guillermo Del Toro, la notizia di un reboot di Hellboy intitolato Hellboy: Rise of the Blood Queen diretto da Neil Marshall e interpretato da David Harbour, che erediterà il ruolo che fu di Ron Perlman. Adesso arrivano dal regista informazioni supplementari sul progetto, come la conferma che sarà vietato ai minori non accompagnati. "Ci hanno assicurato che possiamo realizzare un film vietato ai minori, il che equivale per noi a toglierci le manette e fare il film che realmente vogliamo realizzare. Nessuno ci fermerà, il che farà davvero la differenza. Sono sicuro che il successo di Deadpool o Logan abbia giocato a nostro vantaggio in questo senso, però è anche vero che il materiale d’origine è piuttosto cruento e io ho intenzione di rispettare questa sua caratteristica".

Il regista ha inoltre spiegato che non si affiderà più di tanto alla computer grafica: "Cercheremo di essere il più concreti possibile. Mi piace avere delle cose da filmare con la mia macchina da presa e utilizzare la computer grafica, che è uno strumento magnifico, per migliore o espandere il mondo che racconto, ma non voglio che diventi un sostituto della realtà quando esiste una realtà che sono in grado di riprendere”.

Entrambe le dichiarazioni ci fanno sperare in un un buon prodotto. Aspettiamo dunque con curiosità il primo trailer di Hellboy: Rise of the Blood Queen, che di certo non arriverà nell’immediato.