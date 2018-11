Hellboy: il reboot sarà più horror e sanguinario, parola di Neil Marshall

Per gli amanti della versione a fumetti di Hellboy di Mike MIgnola, e per i fan dell'horror, questa potrebbe essere una buona notizia. Per gli amanti degli Hellboy di Guillermo del Toro, sinceramente, non sappiamo.

Sul numero di gennaio di Empire, anticipata in parte nella versione online, che include una foto (sotto) che ritrae David Harbour di Stranger Things nei panni del personaggio precedentemente incarnato da Ron Perlman, ci sarà una lunga intervista con Neil Marshall, regista del reboot.

Proprio lui promette una versione R-Rated, molto più gore e horror, del personaggio e della storia, avvicinandosi di più alla fonte originale. "È sempre stata questa la scelta il caso: quando sei in dubbio, torna al materiale originale". E ha aggiunto "c'è roba parecchio malata. È più violento e più sanguinario. Non ci siamo trattenuti". Di certo, dal regista di The Descent sarebbe stato difficile aspettarsi qualcosa di diverso.