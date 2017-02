Hellboy 3, niente da fare: Guillermo del Toro getta la spugna su Twitter

Ahimé. niente da fare. Non ci sarà un terzo Hellboy. Ad annunciarlo su Twitter è stato Guillermo del Toro, che per primo aveva ridestato le speranze dei fan quando aveva chiesto in un sondaggio informale se avrebbero voluto vederlo.

Alla risposta entusiastica ricevuta, del Toro aveva promesso di fare il possibile, con l'aiuto di Ron Perlman e Mike Mignola, per regalare ai fan un terzo film della serie.

Ma evidentemente l'impegno non è bastato, e il regista ha twittato martedì 21 in modo inequivocabile:

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it