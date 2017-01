Hellboy 3: Guillermo del Toro chiede ai fan se lo vogliono con un sondaggio su Twitter

Non è la prima volta che Guillermo del Toro prova a riportare a galla lì'ipotesi di un terzo film dedicato ad Hellboy, dopo Hellboy - The Golden Army del 2008. A marzo il protagonista Ron Perlman sembrava averne definitivamente cancellata la possibilità, ma ora è lo stesso del Toro a rilanciare sul suo social preferito, ovvero Twitter.

Il regista aveva infatti lanciato un sondaggio scherzoso in cui chiedeva ai fan se avessero voglia di vedere un terzo film, e la possibilità di scelta oscillava tra il "sì" e il "diavolo, sì!". E prometteva che se avesse avuto oltre 100.000 risposte in 24 ore ne avrebbe parlato con Mike Mignola e Ron Perlman. Adesso che il limite è stato abbondantemente superato ha assicurato che questo incontro si farà, anche se non può promettere nulla. E soprattutto ci chiede di fargli i nostri migliori auguri.

Idee per questo sequel ce ne sono in abbondanza, il problema è trovare i finanziamenti visto che si tratta di un progetto più ambizioso e quindi più costoso dei primi due film. Ma del Toro è fermamente deciso a farlo e si sa che non è uno che lascia le cose a metà. Dunque fingers crossed!

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours)

Hellboy III — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 18, 2017