Hell Fest: un trailer in stile rétro per l'horror che omaggia gli anni Ottanta del genere

Negli Stati Uniti farà il suo debutto questo venerdì, 28 settembre. Noi in Italia, tanto per cambiare, dovremo aspettare un po': ma, almeno, sarà un altro horror da vedere ad Halloween, visto che Notorious Pictures, che lo distribuisce nel nostro paese, ne ha fissato la data d'uscita proprio per il 31 ottobre.

E quindi, considerato che nei nostri cinema ci sarà anche l'Halloween di David Gordon Green "benedetto" da Sua Maestà Carpenter in persona, sarà davvero un Halloween (nel senso della festa) in perfetto stile anni Ottanta: anche Hell Fest, infatti, è uno slasher che omaggia l'horror di quel decennio, e gli slasher in particolare.

Diretto dal Gregory Plotkin che ha già firmato Paranormal Activity 5, e montato Get Out, Hell Fest racconta infatti di un gruppo di amici che decidono di trascorrere la notte di Halloween in un parco a tema horror, e che vedono la loro serata di divertimenti trasformarsi in un vero e proprio incubo quando un killer mascherato inizia a far fuori gli avventori, che sono all'inizio convinti di trovarsi di fronte a una divertente messa in scena.

Questo speciale trailer in versione vintage chiarisce meglio di tante parole come e perché Hell Fest promette di essere un godurioso viaggio nel tempo fino agli anni Ottanta:



Hell Fest: Throwback Trailer - HD

Per coloro i quali preferiscono invece immagini non virate in stile VHS, e magari non masticano proprio benissimo l'inglese, qui di seguito anche un nuovissimo trailer italiano di Hell Fest:



Hell Fest: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD