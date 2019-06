Helena Bonham Carter con Millie Bobby Brown in Enola Holmes

News Cinema

La sorella più giovane di Sherlock e Mycroft Holmes indaga nel film tratto dai romanzi di Nancy Springer.

Ci sarà anche Helena Bonham Carter nel cast di Enola Holmes, primo lungometraggio tratto dalla serie di romanzi di Nancy Springer, interpretato dalla Millie Bobby Brown che stiamo per rivedere all'opera nella terza stagione di Stranger Things e apparsa di recente in Godzilla II: King of the Monsters. Ribadiamo che il ciclo di sei romanzi vede protagonista la sorella minore di Sherlock e Mycroft Holmes, in grado di indagare non meno bene dei suoi fratelli maggiori. Millie Bobby Brown è anche coproducer del film con sua sorella Paige e la loro PCMA Productions. La regia è affidata a Harry Bradbeer, il copione a Jack Thorne.

Helena, che nel film interpreterà la madre della protagonista, sarà prossimamente per Netflix nel cast di The Crown, nel ruolo della principessa Margareth, e nel cast vocale originale di Dark Crystal: La resistenza. Ultimamente ha preso parte anche a Ocean's 8.