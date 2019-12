Helen Mirren Orso d'oro Onorario al Festival di Berlino 2020

News Cinema

La Berlinale, nella prima edizione diretta da torinese Carlo Chatrian, omaggerà la carriera di una delle più grandi attrici in circolazione con un premio e una piccola retrospettiva di film

La 70esima edizione della Berlinale, nel primo anno di direzione artistica del torinese Carlo Chatrian, omaggerà Helen Mirren, una delle più grandi attrici in circolazione.

Alla Mirren andrà l'Orso d'oro Onorario di quest'anno, e a lei sarà dedicata una piccola retrospettiva-omaggio composta da cinque dei suoi film più celebri e amati: Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante, di Peter Greenaway; il nuovissimo L'inganno perfetto di Bill Condon, che la vede al fianco di Ian McKellen; The Last Station di Michael Hoffmann, per cui venne nominata al Golden Globe; The Long Good Friday di John Mackenzie, uno dei primi film a farla notare; e, ovviamente, The Queen di Stephen Frears, che le valse l'unico Oscar della sua carriera.

La cerimonia di premiazione di Helen Mirren si terrà giovedì 27 febbraio presso il palazzo della Berlinale.

"Helen Mirren è una forte personalità i cui potenti ritratti sono sempre impressionanti. Ci ha sorpresi, nel corso degli anni, con la sua interpretazione di personaggi complessi: che ci tratti della Chris di Calendar Girls o quella regina Elisabetta II di The Queen, i suoi ritratti sono sempre un paradigma di donne forti, ed è per noi un grande piacere attribuirle l'Orso d'Oro Onorario per la sua carriera," ha dichiarato la direttrice esecutiva della Berlinale, Mariette Rissenbeek.

Il Festival di Berlino 2020 si terrà dal 20 febbraio al 1° di marzo, e noi di Comingsoon.it lo seguiremo quotidianamente come d'abitudine.