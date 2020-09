Helen Mirren guerriera ecologista contro plastica e rifiuti

News Cinema

L'attrice britannica Helen Mirren posta sul suo account Instagram un'immagine di se stessa sulla spiaggia del lago Tahoe, in Nevada. Obiettivo: pulizia della spiaggia.

Dame Helen Mirren dà il buon esempio e usa il suo account Instagram per sensibilizzarci tutti a fare come lei e a rispettare l'ambiente. L'attrice sta trascorrendo un po' di tempo nella sua casa vacanze al lago Tahoe, a cavallo tra California e Nevada, in cerca di relax quando non è nell'altra casa vacanze estremamente rilassante che possiede in Salento. Durante una passeggiata sulla riva del lago, Helen Mirren si è trasformata in una guerriera ecologista andando a caccia di plastica e rifiuti di ogni genere abbandonati dai soliti turisti "sbadati".

La didascalia che accompagna la foto dice: "Eco guerriera! Pulizia sulla spiaggia in Nevada insieme al gran gruppo di persone della lega per la salvezza del lago "Manteniamo blu il Tahoe". Per favore, ovunque voi siate, riportate a casa plastica e mozziconi di sigaretta. Uccelli, pesci e umani vi saranno grati".