Helen Mirren e Charlize Theron torneranno in Fast and Furious 9

News Cinema

A confermarlo su Instagram proprio il protagonista Vin Diesel.

Il protagonista assoluto del franchise Fast and Furious Vin Diesel ha annunciato su Instagram che Charlize Theron ed Helen Mirren sono tornate nel cast anche del nono episodio della saga action, le cui riprese sono iniziate pochi giorni fa a Londra. Nel precedente Fast and Furious 8 la prima aveva interpretato il “villain” Cipher, la quale riusciva a costringere Dominic Toretto (Diesel) a tradire i propri amici attraverso il ricatto. La grande veterana del cinema britannico e internazionale aveva invece la parte di Magdalene Shaw, madre di Deckard (Jason Statham) e Owen (Luke Evans). La Mirren ha partecipato anche allo spin-off Hobbs and Shaw che uscirà nelle sale di tutto il mondo nelle prossime settimane: protagonisti Dwayne Johnson e appunto Statham, entrambi “uscenti” dal filone originale. Ricordiamo che nel prossimo Fast and Furious che arriverà in sala il prossimo 22 maggio la nuova entrata è John Cena, apprezzato ultimamente in Bumblebee. A dirigere il film è tornato Justin Lin, già autore di vari capitoli del franchise.

Sia Charlize Theron che Helen Mirren hanno vinto il premio Oscar, rispettivamente per Monster e The Queen: prossimamente vedremo la prima nel progetto ancora senza titolo dedicato allo scandalo che ha travolto la Fox News e il suo creatore Roger Ailes nel 2016. Poi dovrebbe tornare nei panni super-glamour della spia Lorraine Broughton in Atomic Blonde 2. Helen Mirren invece sarà Caterina la Grande nell’attesissima miniserie di cui è ovviamente protagonista.