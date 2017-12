Heather Graham torna con una sex comedy semi-autobiografica: ecco il trailer di Half Magic

Era un po' che non la si vedeva al cinema, Heather Graham.

La bionda attrice americana, che i più ricordano, ingiustamente, soprattutto per ruoli hot come quello di Roller Girl in Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, la Felicity Shagwell di Austin Powers o la Alice Tallis del thriller erotico Killing Me Softly, sta per tornare al cinema in una tripla veste: non solo attrice, ma anche sceneggiatrice e regista.

Half Magic è una sex comedy semi-autobiografica, storia di un'attrice (e di due sue amiche) che deve imparare a superare l'educazione bigotta ricevuta dai genitori, un'industria che la vede solo come un corpo e poco altro, e una serie di scelte sentimentali sbagliate quando non disastrose. Il tutto ricostruendo un'autostima che la libererà come artista e come donna: sesso compreso.

Insomma, Half Magic è un film che casca a fagiolo in questi mesi di rivendicazioni femminili e femministe. "Voglio contribuire a far sì che le donne trovino la forza di sentirsi bene con loro stesse e facciano scelte migliori," ha dichiarato Heather Graham. "Voglio celebrare donne che si godono la loro sessualità e sanno trovare i loro piaceri. Voglio celebrare la nostra forza e la nostra capacità di creare ciò che vogliamo. Sono finiti i giorni in cui le donne si sono sentite senza potere, e nei quali coloro che hanno abusato di loro non hanno subito alcuna ripercussione."

Half Magic, nel cui cast appaiono anche Stephanie Beatriz, Angela Kinsey, Luke Arnold e Molly Shannon debutterà nelle sale americane il prossimo febbraio.