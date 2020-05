Heat, il regista Michael Mann racconta ancora quei personaggi, ecco come

News Cinema

Michael Mann ha grandi piani per uno dei suoi film più amati, Heat con Al Pacino e Robert De Niro.

Dal 2016 Michael Mann sta lavorando su un romanzo prequel basato su uno dei suoi noir più epici e più amati, quell'Heat - La sfida che nel 1995 vide insieme Robert De Niro (il criminale) e Al Pacino (il poliziotto che gli dà la caccia): un prequel che racconti non soltanto le origini di quei personaggi, ma anche di altri come il Chris di Val Kilmer e il Nate di Jon Voight. Tornando sulla questione in una dichiarazione rilasciata a Deadline, Mann ha però rivelato quello che era ampiamente intuibile: può uno dei più grandi autori di cinema americani, che respira immagine, limitarsi alle parole?

In questo momento ho un malloppo di pagine di più di venticinque centimetri sulla mia scrivania. Ci stiamo lavorando, sono impegnato su quello e su un copione di cui non posso rivelare nulla. Ma assolutamente voglio fare un film da quel prequel di Heat, e anche un sequel.