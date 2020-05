Hawkline Monster: Yorgos Lanthimos e lo sceneggiatore Tony McNamara al lavoro sull’adattamento del western gotico

News Cinema

La coppia vincitrice dell’Oscar per La favorita tornerà presto a lavorare insieme in un nuovo progetto dal sapore eccentrico.

Yorgos Lanthimos e lo sceneggiatore Tony McNamara torneranno presto a lavorare insieme nell’adattamento del western gotico Hawkline Monster, dopo la collaborazione da oscar de La favorita.

Il romanzo originale venne scritto nel 1974 da Richard Brautigan, un esponente della beat generation morto suicida a metà anni Ottanta, e racconta - siamo nei primi anni del XX secolo - di due improbabili pistoleri ingaggiati altrettanto improbabilmente da una ragazza di 15 anni di nome Magic Child per uccidere il mostro che vive nelle caverne di ghiaccio al di sotto del seminterrato di una casa abitata da una giovane di nome Miss Hawkline. Si tratta solo del punto di partenza di un’avventura piena di risvolti imprevedibili. Il romanzo è stato tradotto in Italia nel 2008 dalle edizioni ISBN con il titolo Il mostro degli Hawkline.

Il progetto interessa da decenni Hollywood, tanto che già negli anni ’70 Hal Ashby era pronto a girare un adattamento con protagonisti Jack Nicholson e Dustin Hoffman, ma alla fine Brautigan non diede il via libera alla sceneggiatura. Successivamente ci hanno fatto un pensierino anche Jeff Bridges, con il fratello Beau, e per un momento anche Tim Burton.

McNamara in queste settimane è al centro dell’attenzione come creatore e showrunner della serie in costume su Caterina la grande di Russia, The Great, appena uscita in America per Hulu, con Elle Fanning e Nicholas Hoult. Non solo, è anche fra gli sceneggiatori di Cruella, spin-off Disney su Crudelia De Mon con protagonista, ancora una volta Emma Stone.