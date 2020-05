Harvey Weinstein è accusato di aver stuprato anche una minorenne

News Cinema

Una nuova denuncia complica ulteriormente la situazione già molto grave dell’ex produttore più potente di Hollywood con l’accusa di stupro da altre quattro donne, una delle quali minorenne all’epoca.

L’ex mogul e produttore più potente di Hollywood, Harvey Weinstein, è in carcere per scontare una condanna a 23 anni. Ma la sua posizione si aggrava ulteriormente ora con una nuova accusa di stupro da parte di quattro donne, una delle quali al tempo dei fatti era minorenne. Si parla di un periodo compreso fra il 1984 e il 2013, dopo alcuni incontri con il produttore a Cannes e alla Mostra del cinema di Venezia

L’accusatrice anonima che nel 1994 aveva “approssimativamente 17 anni”, a quanto dice la denuncia, accusa Weinstein di averla “bloccata in stanza, aggredita, malmenata sessualmente e stuprata”. Identificata con il nome fittizio di John Doe II nelle carte, si tratta di una donna del Tennessee cui il produttore aveva chiesto di salire nella sua camera di hotel per discutere delle sue prospettive di carriera nel mondo del cinema, “sequestrandogli la patente, dicendole che se avesse detto qualcosa a qualcuno di quello che era appena successo, non solo si sarebbe accertato che non recitasse mai in nessun film, ma l’avrebbe anche fatta rintracciare da suoi collaboratori e fatto del male e lei e alla sua famiglia”.

Vengono chiamati in causa anche Bob, il fratello di Harvey, la Miramax e la Disney, proprietaria della società di produzione all’epoca. Le altre querelanti sono una 70enne delle Ecuador, che accusa Weinstein di averla bloccata contro una porta e palpeggiata nella sua stanza dell’hotel Majestic di Cannes quando aveva 34 anni, nel 1984, mentre cercava di avviare una carriera nell’industria cinematografica come documentarista.

Una donna di 38 anni dice invece che Weinstein la incontrò al ristorante Cipriani di Manhattan nel 2008, promettendole di aiutarla a dare una svolta alla sua carriera. Qualche giorno dopo la stuprò nel suo appartamento di Soho, minacciandola di rovinarla se l’avesse detto a qualcuno.

L’accusa più recente si riferisce al 2013, quando una 26enne ungherese incontro il produttore al Festival di Venezia, dove la forzò a praticargli del sesso orale nella sua stanza dopo un provino nel suo ufficio. Harvey Weinstein in totale è stato accusato di stupro e aggressione sessuale da più di 100 donne, fra cui l’ex modella Kaja Sokola, all’epoca sedicenne. Nel corso dell’anno dovrebbe essere estradato a Los Angeles per subire un altro processo, dopo quello di New York.