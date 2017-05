Harvard omaggia John Williams con un dottorato onorario e un medley dei suo temi

L'intramontabile e talentuoso John Williams - a cui dobbiamo la colonna sonora di alcuni fra i più grandi capolavori della storia del cinema - è stato insignito dall'università di Harvard di un dottorato onorario in musica. Durante la cerimonia, l'artista ha ricevuto un omaggio assai gradito: quello del coro a cappella Din and Tonics, che ha eseguito con eccellente perizia un medley dei suoi temi più celebri, dopo aver aperto con l'incipit - recitato e non cantato - di Guerre stellari ("Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana").

Vi mostriamo il video della mirabile esecuzione, in cui riconoscerete senz'altro le musiche della saga di Star Wars, dei film di Indiana Jones, de Lo squalo, di Harry Potter e la Camera dei Segreti, di E.T. L'extraterrestre e di Superman, film che è stato ricordato anche in un'altra spiritosa maniera. Williams era contento e canticchiava anche lui, muovendo appena la testa e sorridendo come un bambino.