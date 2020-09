Harry Styles protagonista del dramma sentimentale LGBT+ My Policeman

News Cinema

Dopo Dunkirk e Don't Worry Darling, la popstar britannica affiancherà Lily James nel melò LGBT+ My Policeman, scritto dallo sceneggiatore di Philadelphia.

Harry Styles continua a farsi strada nel mondo del cinema. Oltre a sostituire Shia LaBeouf nel thriller di Olivia Wilde Don't worry Darling, la popstar si guadagna il ruolo di coprotagonista del melò con Lily James My Policeman. Il film, che è tratto dal romanzo omonimo di Bethan Roberts ed è targato Amazon Studios, racconta una love story LGBT+. Sceneggiato da Ron Nyswaner, autore del copione di Philadelphia, segue infatti i destini, nella Brighton degli anni '50, dell'insegnante Marion che si innamora del poliziotto Tom, che però conosce Patrick, che fa il curatore di un museo e che gli apre un nuovo mondo. Succede però che Tom ha difficoltà a scegliere Patrick, perché l’omosessualità è considerata un reato, e si divide quindi fra Patrick e Marion, con il risultato che a soffrire sono in tre. Sembra che la vicenda si svolga anche negli anni '90, con Marion e Tom, ormai anziani, che accolgono in casa un Patrick invalido e con lui ricordano il doloroso passato. Di qui una serie di flashback.

Le riprese di My Policeman, che sarà il terzo film di Harry Styles dopo il sopracitato Don't Worry Darling e Dunkirk di Christopher Nolan, cominceranno la prossima primavera o, al più tardi, in estate.