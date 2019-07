Harry Styles potrebbe diventare il principe Eric della Sirenetta in carne e ossa

News Cinema

L'ex One Direction, oggi attore, in trattativa per il ruolo nel remake live action del classico Disney.

Per molte ragazzine Harry Styles, all'epoca degli One Direction, è stato una specie di Principe Azzurro. Per cui non desta stupore sapere che il cantante/attore, ancora in cerca di un ruolo corposo al cinema, sia in trattative per il ruolo del principe Eric nella versione in live action che la Disney sta preparando de La Sirenetta, il celebre cartoon del 1989, appartenente a quella che è considerata la seconda epoca d'oro della casa di Topolino. Chi di noi non ha cantato "In fondo al mar" e sognato con Ariel?

Dopo l'annuncio di Halle Bailey nel ruolo principale, mentre si aspetta solo la conferma di Melissa McCarthy in quello della strega del mare Ursula, potrebbe essere dunque Styles ad affiancare la giovanissima protagonista. Del resto il fisico c'è, la voce pure e la fama anche e non ci sembra che ci siano ostacoli di sorta alla sua scelta. Rob Marshall è molto attento a scegliere i ruoli giusti per i suoi film e aspettiamo a breve di vedere se ci sarà conferma di queste voci, pubblicate da tutti gli organi di settore americani, e un suo commento.

Styles era pure nella lista ridotta degli attori che si sono contesi il ruolo del giovane Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann, dove a spuntarla è stato Austin Butler, e sembra essersi diretto decisamente, per la sua seconda carriera, verso film che gli permettano di mostrare le sue qualità canore. Il ruolo di Eric sarebbe davvero una grossa opportunità per lui. Dunque aspettiamo e sapremo.