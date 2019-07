Harry Styles, Ansel Elgort e Miles Teller in lizza per interpretare Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann

News Cinema

E non sono gli unici candidati per l'atteso biopic: ci sono anche Aaron Taylor-Johnson e Austin Butler.

A.A.A: giovane Elvis Presley cercasi. Lo immaginiamo così l'annuncio che ha dato il via ai provini per il ruolo da protagonista nel film biografico di Baz Luhrmann dedicato al re del rock'n roll, l'uomo che prima di cedere alle lusinghe del successo e scomparire prematuramente col corpo devastato dagli eccessi, nel 1977, con le sue aggressive mosse di bacino e la sua voce profonda e sensuale sconvolse l'America puritana degli anni Cinquanta e conquistò le nuove generazioni.

Sono cinque a quanto pare gli attori provinati per il personaggio: si tratta dell'ex One Direction Harry Styles, che dopo Dunkirk sembra intenzionato a continuare la carriera da attore. Poi c'è Ansel Elgort, che vedremo prossimamente ne Il cardellino e che è impegnato come protagonista per Steven Spielberg nella sua riproposta del musical West Side Story e ancora Miles Teller (che rivedremo nel sequel di Top Gun), Aaron Taylor-Johson e Austin Butler, protagonista del televisivo Shannara e con un ruolo anche in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Chissà quale sarà tra loro il fortunato che affiancherà Tom Hanks, già scritturato, nella parte del suo manager, il famoso (o famigerato) Colonnello Parker. A voi chi piacerebbe di più? Nelle prossime settimane Luhrmann dovrebbe annunciare il prescelto.